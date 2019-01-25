Воронежский райцентр снова засыпало сажей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-25T11:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Город Лиски Воронежской области снова накрыло черными осадками. С неба падает что-то похожее на сажу от семечек. Серые хлопья обнаружили местные жители и отправили представителям общественной организации «Гражданский патруль - Воронеж». Видео правозащитники опубликовали в своей группе накануне, 24 января.

По словам жителей, выброс случился на местном маслозаводе 23 января в той части, где жгут лузгу от семечек и, видимо, экономят на фильтрах. Но что любопытно, этот случай далеко не первый и даже не второй. О странных осадках с горелой шелухой с завода заговорили еще 22 декабря 2018 года. Информацию обеспокоенные горожане отправили в «Гражданский патруль». Затем история повторилась 15 января 2019 года. Только тогда на город обрушился еще и пепел.

После первого инцидента активисты направили жалобу в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Только результатов пока нет.