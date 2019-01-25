2019-01-25T11:54:17+03:00
Общество

Воронежский райцентр снова засыпало сажей

Жители Лисок начинают привыкать к аномальным осадкам
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Город Лиски Воронежской области снова накрыло черными осадками. С неба падает что-то похожее на сажу от семечек. Серые хлопья обнаружили местные жители и отправили представителям общественной организации «Гражданский патруль - Воронеж». Видео правозащитники опубликовали в своей группе накануне, 24 января.

По словам жителей, выброс случился на местном маслозаводе 23 января в той части, где жгут лузгу от семечек и, видимо, экономят на фильтрах. Но что любопытно, этот случай далеко не первый и даже не второй. О странных осадках с горелой шелухой с завода заговорили еще 22 декабря 2018 года. Информацию обеспокоенные горожане отправили в «Гражданский патруль». Затем история повторилась 15 января 2019 года. Только тогда на город обрушился еще и пепел.

После первого инцидента активисты направили жалобу в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Только результатов пока нет.

Сажа "которой НЕТ" (не увидили).Автор: https://vk.com/EvgenyBlinow Сажа "которой НЕТ" (не увидили)

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