Город Лиски Воронежской области засыпало чем-то похожим на шулуху семечек

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-25T17:41:39+03:00

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Лискинцы утверждают, что их город обсыпало чем-то похожим на горелую шелуху семечек. Частица сажи хорошо заменты на снегу. О необычном явлении рассказали в общественной организации по правовой самозащите "Гражданский патруль". По данным "Гражданского патруля", нечто напоминающее шелуху обнаружили в районе Лискинского маслоэкстракционного завода 22 декабря. Еще в течение суток такие же черные хлопья можно было видеть по всей восточной части города.

- Жители предполагают, что выбросы произошли с территории завода, где жгуг лузгу от семечек и, видимо, экономят на фильтрах. Происходит это часто, и страдает та часть города, куда дует ветер. Два дня назад эта чернота разлетелась в восточной части города, - цитируют инициативных граждан в группе общественной организации в соцсети. Ее представители обратились в надзорные органы.