2019-01-20T16:46:03+03:00
Общество

В Воронеже ищут очевидцев ДТП с участием грузовиков

Авария произошла 23 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
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Родственники пострадавших в ДТП 23 декабря на 637 километре трассы «Дон» в Бобровском районе ищут очевидцев аварии. Напомним, в тот день на дороге столкнулись "Даф", КамАЗ и "Мерседес". Автомобиль "Даф" с полуприцепом шел со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Водитель не выбрал безопасную дистанцию до грузовика, который шел впереди. КамАЗ-6520 начал поворачивать налево и затормозил. "Даф" ударил сзади. КамАЗ отбросило на встречную, где шла фура "Мерседес".

Водитель первого грузовика погиб на месте. Еще один водитель получил серьезные травмы и до сих пор находится в больнице.

Пользователь соцсети «Вконтакте» в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» просит откликнуться очевидцев по телефону 8-938-106-33-87.

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