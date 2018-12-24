2018-12-24T10:17:57+03:00
Происшествия

Три грузовика столкнулись на трассе в Воронежской области: один погибший, двое пострадавших

ДТП случилось на трассе М-4 "Дон"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера, 23 декабря, примерно в 13.30 в Бобровском районе произошло смертельное ДТП. На 637 км трассы М-4 "Дон" столкнулись три тяжелых грузовика.

Автомобиль "Даф" с полуприцепом шел со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, он не выбрал безопасную дистанцию до грузовика, который шел впереди. КамАЗ-6520 начал поворачивать налево и затормозил. "Даф" ударил сзади. КамАЗ отбросило на встречную, где шла фура "Мерседес". Последовал новый удар.

- Водитель автомобиля "Даф" скончался на месте происшествия, - говорят в полиции. - Водители двух других автомобилей с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

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