Прокуратура Воронежской области взяла на контроль расследование страшного ДТП с семью погибшими

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-15T19:09:55+03:00

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Воронежская областная прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Нижнедевицком районе, в котором погибли семь человек. Пресс-служба ведомства также сообщает, что на место аварии, произошедшей на 166 километре дороги "Курск - Борисоглебск", выехал прокурор района Сергей Седых.

Обстоятельства ДТП еще выясняют. Напомним, пр предварительным данным, на встречную полосу выехал "Лексус", столкнувшийся с двумя другими автомобилями. Все три авто загорелись. В результате установить личности погибших крайне сложно, сложно определить даже марки машин.