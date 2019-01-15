Семь человек сгорели после аварии на воронежской трассе

Сегодня, 15 января, на автодороге "Курск - Борисоглебск" в Нижнедевицком районе произошло серьезное ДТП: "Лексус" столкнулся с двумя встречными автомобилями. В результате машины загорелись. Изначально главное управление полиции по Воронежской области сообщало о трех погибших. По последней информации, количество погибших возросло до семи человек. На месте в данный момент работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД еще устанавливают обстоятельства произошедшего.

Еще одно авто. Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

По данным полиции, одна из машин-участников ДТП - "Киа Рио". Марку еще одной не удается определить, так как автомобили сильно повредил огонь. Личности погибших установить пока не представляется возможным, их документы не уцелели. По предварительным данным, выживших в этой аварии нет.

Напомним, машины столкнулись в 15.15 на 166 километре. Судя по всему, виновник случившегося - водитель "Лексуса", хотя для точно вердикта специалистам еще предстоит провести ряд экспертиз. По факту этого происшествия начали проверку.

Так происшествия комментируют в социальных сетях:

- Это одна из самых страшных трасс - "Курск -Борисоглебск". Съезжаешь с М-4 и все, темень. Постоянно там аварии, дорога узкая, а из-за склонов машины встречные порой не видно, вот и лобовых там немало.

Фото прислали очевидцы

Вот что осталось от двух столкнувшихся авто. Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области