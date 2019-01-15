В Воронежской области фельдшер скорой помощи стал жертвой семейных разборок

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-15T08:10:40+03:00

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Черепно-мозговой травмой обернулась для одного из фельдшеров Борисоглебска поездка на вызов в ночь на Старый Новый год. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области, 13 января в 23.28 бригада скорой помощи Борисоглебской больницы получила вызов в связи с травмой головы и кровотечением у жителя райцентра. Медики отправились по указанному адресу и угодили прямо на семейную разборку.

- Один из мужчин напал на фельдшера, нанес несколько ударов по голове твердым предметом, а также разбил боковое зеркало автомобиля скорой помощи, - рассказали в ведомстве. - Водитель вызвал полицию. Фельдшера госпитализировали.

Позже пострадавшего в разборках мужчину родственники самостоятельно доставили в приемное отделение Борисоглебской больницы, где ему оказали необходимую помощь. Теперь и фельдшер, и дебошир находятся на лечении в травматологии.

Это, кстати, за последнее время уже второй случай нападения на воронежских фельдшеров. В прошлый раз от рук родственницы пациентки пострадала сотрудницы воронежской "неотложки".