2018-12-20T19:26:48+03:00
Происшествия

Фельдшер воронежской «неотложки» попала в больницу из-за побоев дочери пациентки

Агрессивная женщина набросилась на медика с кулаками
Елена ФЕДЯШЕВА
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У пострадавшей сотрясение мозгаУ пострадавшей сотрясение мозгаФото: из архива «КП»
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26-летняя фельдшер скорой помощи пострадала от рук агрессивной родственницы одной из пациентов. «Неотложку» ночью вызвали к пожилой женщине по причине высокого давления. Когда медик начала выяснять обстоятельства, способствовавшие недомоганию пенсионерки, ее дочь неожиданно вышла из себя и начала бить фельдшера кулаками по голове.

Урезонить агрессивную родственницу помог напарник пострадавшей. Он оттащил нападавшую, отвел коллегу в машину и завершил прием.

На следующий день пострадавшая фельдшер почувствовала себя плохо: у нее появилась головня боль и тошнота. Женщину госпитализировали с диагнозом «сотрясение мозга».

В полиции начали проверку обстоятельств происшествия.

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