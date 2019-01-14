В "РВК- Воронеж" объяснили трехдневные проблемы с водоснабжением в декабре

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-14T16:51:55+03:00

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Прокуратура провела проверку по поводу длительного отсутствия воды в Коминтерновском районе и на отдельных улиц в Центральном, Ленинском и Советском районах. Крупная коммунальная авария привела к тому, что у десятков тысяч горожан либо не было воды, либо напор был ничтожно низким. "Комсомолка" сообщала, что прокуратура нашла признаки административного нарушения в организации работы "РВК-Воронеж". Теперь водоканал представил свое виденье этой ситуации:

- Нарушение нормативов давления при подаче воды в сети в рамках нештатной ситуации 11 декабря было вызвано особенностями технологического повреждения на водоводе диаметром 1 000 мм, а также сложными погодными условиями и труднодоступностью места повреждения. Участок трубы располагался на крутом склоне густой лесополосы, что усложнило доступ спецтехники к месту ремонтных работ – для этого в течение нескольких часов сотрудникам пришлось прокладывать дополнительные подъездные пути. Важно отметить, что также благодаря эффективной работе диспетчерской службы водоканала удалось сохранить водоснабжение не только социальных объектов, но и нижних этажей большинства многоквартирных домов, попавших в зону обслуживания поврежденного водовода.