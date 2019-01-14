2019-01-14T16:51:55+03:00
Недвижимость

В "РВК- Воронеж" объяснили трехдневные проблемы с водоснабжением в декабре

Водоканал ответил на замечания прокуратуры
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку по поводу длительного отсутствия воды в Коминтерновском районе и на отдельных улиц в Центральном, Ленинском и Советском районах. Крупная коммунальная авария привела к тому, что у десятков тысяч горожан либо не было воды, либо напор был ничтожно низким. "Комсомолка" сообщала, что прокуратура нашла признаки административного нарушения в организации работы "РВК-Воронеж". Теперь водоканал представил свое виденье этой ситуации:

- Нарушение нормативов давления при подаче воды в сети в рамках нештатной ситуации 11 декабря было вызвано особенностями технологического повреждения на водоводе диаметром 1 000 мм, а также сложными погодными условиями и труднодоступностью места повреждения. Участок трубы располагался на крутом склоне густой лесополосы, что усложнило доступ спецтехники к месту ремонтных работ – для этого в течение нескольких часов сотрудникам пришлось прокладывать дополнительные подъездные пути. Важно отметить, что также благодаря эффективной работе диспетчерской службы водоканала удалось сохранить водоснабжение не только социальных объектов, но и нижних этажей большинства многоквартирных домов, попавших в зону обслуживания поврежденного водовода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцам бесплатно покажут современные мультфильмы «Снежная королева» и «Котенок с улицы Лизюкова
В Воронежской области бывший вор порезал грудь любовнице
Мэр Воронежа: "Меня не удовлетворяет качество уборки тротуаров"
В Воронеже все официальные купели соответствуют требованиям
Здравствуй, Новый Год: во время празднования воронежец откусил нос своему брату
Воронежский мальчик, отравившийся угарным газом, находится в состоянии средней тяжести
В первом матче Нового года воронежский «Факел» был разгромлен «Тамбовом»
В Крещение в Воронежской области оборудуют 180 купелей
Воронежский пенсионер с богатым уголовным прошлым зарубил топором собутыльника
Уволили Борисоглебского межрайонного прокурора, мать которого избежала суда за гибель подростка
Общественники: у вокзала "Воронеж-1" пассажиров маршруток высаживают прямо на проезжую часть
В Воронежской области в 2019 году планируют отремонтировать около 400 километров дорог
Водители Воронежской области могут пожаловаться на уборку дорог
Прокуратура возбудила административные дела на «РВК-Воронеж» за декабрьские аварии
В новогодние праздники в Воронеже на площади Ленина не работал турникет
В Воронежской области гаишники спасли замерзающего водителя
В Воронеже пятилетний ребенок оказался в больнице из-за отравления угарным газом
Воронежцам показали, как может выглядеть «Дом анимации»
С улиц Воронежа вывезли 7 тысяч кубометров снега