К районам Воронежа, в которых люди остались без воды, присоединился и Ленинский

11 Дек. 22:28 2018-12-11T23:02:44+03:00

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Вечером вторника читатели "КП-Воронеж" сообщили, что без воды оказались и жители Ленинского района. В частности, речь идет о высотке, расположенной на пересечении улиц 9 Января и Революции 1905 года.

- Пришли с работы, сначала все было нормально, часов в девять кран открыли - сухо. Что теперь делать ночью без воды? Когда она вновь появится? Непонятно, - рассказала жительница многоэтажки Ольга.

Напомним, вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Речь идет о десятках тысяч горожан. К сегодняшнему утру в центре ситуацию удалось нормализовать, в Коминтерновском - нет. Больше суток люди - без воды. К вечеру горожане также сообщили о пересохших кранах еще на шести улицах Советского района.

В водоканале пояснили, давление в системе приходится повышать постепенно, чтобы не создавать угрозы гидроударов на сетях. А из-за возрастающего разбора воды в вечернее время, ее может не быть у жителей верхних этажей.

Тем временем в пресс-службе мэрии рассказали, что глава города Вадим Кстенин провел выездное совещание на месте аварии. И сейчас идет подготовка к монтажу трубы, который будут делать утром 12 декабря.

Когда все эти работы закончатся и в какой момент давление в системе вновь станет нормальным - вопросы открытые. Также горожан волнует, будет ли кто-то подвозить воду к домам, которые пострадали из-за ЧП?

В администрации города пояснили, что подвоза воды не будет, так как не объявлен режим чрезвычайной ситуации (вводится, если вода полностью отключена 24 часа, в данном случае - нехватка давления, а не отключение). Также в мэрии сообщили, что воду можно набирать в подвалах домов, куда должны предоставить доступ работники управляющих компаний. В том случае если телефоны УК молчат или там отказывают открыть двери подвалов, советуют обратиться в электронную приемную мэра.

Однако вероятность того, что горожане, у которых вода неожиданно исчезла практически ночью, сейчас пойдут искать ключи от подвала - крайне мала. Поэтому одним приходится бежать в ближайший магазин, чтобы успеть до закрытия, а кому-то ехать к родственникам и знакомым на Левый берег, где пока еще нет проблем с водоснабжением.