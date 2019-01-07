2019-01-07T09:47:41+03:00
Общество

Медведев вслед за Петром I подписал указ о создании в Воронеже особой экономической зоны

Как считают историки, первый кластер в регионе возник во время строительства флота
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Набережная Воронежа, копия петровского корабля "Гото Предестинация"Набережная Воронежа, копия петровского корабля "Гото Предестинация"Фото: Игорь БУГАЕВ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны "Центр" в Воронежской области. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны. До 2023 года на территории зоны будут построены инженерная, транспортная, социальная инфраструктуры. Затраты - почти 3 миллиарда рублей - лягут на региональный бюджет.

Любопытно, что первая особая экономическая зона в этом регионе была создана не благодаря постановлению Медведева, а благодаря указу Петра I. По крайней мере, именно так считают историки. Александр Никитин, ответственный секретарь «Общества по охране памятников истории и культуры», рассказал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM).

- Именно здесь, в Воронеже, появилась первая в России особая экономическая зона. В 1698 году закончилось Великое посольство. Петр I решил скопировать модель кооперации между различными экономическими субъектами, которую он увидел в Голландии. На небольшой территории находилось много различных «предприятий»: кто-то делал канаты, кто-то - паруса. Все работали на один большой проект - строительство конкретного корабля (или же, если хотите, строительство всего флота), - рассказывает Александр. - В Голландии это родилось путем длительного развития товарно-денежных отношений. В России все было по государеву слову.

Когда строительство флота вынужденно перенесли на Балтику, переехала и эта экономическая модель. Уже в Санкт-Петербурге кластер продолжал свою работу. (Подробнее.)

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