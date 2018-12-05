2018-12-05T12:47:54+03:00
Общество

Воронежский аэропорт назовут именем человека, запустившего импортозамещение еще в XVII веке

По мнению историка Александра Никитина, именно Петр Великий создал в нашем городе первую особую экономическую зону
Станислав ШЕВЧЕНКО
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К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.К Петру Великому у воронежцев особое отношение. Фото сделано на одном из спусков за главным корпусом ВГУ.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже, да и во всей России, закончилось голосование за имя для аэропорта Чертовицкое. В тройке лидеров были космонавт Константин Феоктистов, поэт Алексей Кольцов и император Петр Великий. Представители аэропорта высказывались в пользу Петра I – в итоге он и победил.

Несмотря на бурные споры по этому поводу, многие воронежцы прочно ассоциируют свой город с личностью государя. Как именно Петр Великий изменил наш регион? Об этом в эфире радио «КП» 97.7 FM рассказал Александр Никитин, историк, ответственный секретарь «Общества по охране памятников истории и культуры».

«Воронеж 500 дней был столицей России»

В XVII веке Воронеж был рядовым городом без какого-либо статуса. В чем-то он превосходил соседние Валуйки, Белгород, Козлов (ныне – Мичуринск), в чем-то – уступал им. Достаточно отметить, что главный воевода находился в Белгороде. Воронежский ему подчинялся.

- С приходом Петра I все перевернулось с ног на голову. Воронеж получил колоссальное развитие. Вместе со строительством флота началась активная социокультурная жизнь. Столица России была там, где находился сам Петр (и его двор, штаб, основные должностные лица). Государь посещал Воронеж не менее 13 раз суммарной продолжительностью около 500 дней, - отмечает Александр Никитин. - 500 дней город был столицей!

Европа познавала Россию через Воронеж - именно сюда приезжали иностранные послы. В 1699 году здесь был заключен союз между Россией и Данией. В этот момент Воронеж был центром международной политики.

На палубе "Гото Предестинации" Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На палубе "Гото Предестинации"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Экология пострадала

Петра Великого можно обвинить в том, что по его указу Воронежская область существенно облысела: на строительство флота потребовалось огромное количество леса. С другой стороны, государь изменил производственный процесс в лучшую сторону.

- До Петра на Руси не пользовались пилами. Для строительства судов дерево раскалывали топором на две части. Получившиеся доски потом обтесывали. Все остальное уходило в лучшем случае в печь, - отмечает Никитин. - С помощью пил из одного ствола можно было сделать три-четыре доски. Петр под страхом смерти запретил использовать тесаный лес. Его, быть может, интересовала не столько сохранность ресурсов Воронежского края, сколько качество материала и быстрота работы.

«Петровские» легенды

У десятков воронежских сел есть своя легенда, связанная с именем Петра Великого. Якобы он здесь побывал и что-то такое сделал, что дало поселению название.

- Это большая проблема профессиональных историков. Легенды хорошо транслируются, но трудно выводятся из памяти. Документально подтвердить пребывание Петра в какой-либо деревне крайне трудно. Если мы берем список мест, где он якобы был, реальное количество стремится к единицам. Воронежская область была малообжитой пограничной территорией. Просто так слоняться тут Петру было незачем. В области существовало порядка девяти верфей. Где-то долгосрочные – Павловск, Новохоперск, Воронеж. Где-то краткосрочные – Рамонь, Коротояк. В места пребывания также попадают маршруты его следования, - сообщает Александр.

Порой легенды следует понимать чуть иначе. Здесь был не Петр, а кто-то от Петра – его соратник или родственник. Например, один из сподвижников государя Кантемир получил землю, где появилась Кантемировка.

Петровский флот. Фото из музея "Гото Предестинация" Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Петровский флот. Фото из музея "Гото Предестинация"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

«Гото Предестинация» была экзаменом

Александр подчеркивает:

- Сейчас мы много говорим про особую экономическую зону, которая создается на базе индустриального парка «Масловский». Примечательно, что именно здесь, в Воронеже, появился первый в России кластер.

В 1698 году закончилось Великое посольство. Вернувшись в Россию, Петр I решил скопировать модель кооперации между различными экономическими субъектами, которую он увидел в Голландии.

- На небольшой территории находилось много различных «предприятий»: кто-то делал канаты, кто-то – паруса. Все работали на один большой проект – строительство конкретного корабля (или же, если хотите, строительство всего флота), - рассказывает Александр. - В Голландии это родилось путем длительного развития товарно-денежных отношений. В России все было по государеву слову.

Когда строительство флота вынужденно перенесли на Балтику, переехала и эта экономическая модель. Уже в Санкт-Петербурге кластер продолжал свою работу.

- Петра можно сравнить с хорошим топ-менеджером современного предприятия, прошедшим все ступени технологического цикла. Он изнутри знал, где работник может схалтурить, где – совершить ошибку, где кроются издержки, - говорит Александр. – В Голландии Петр сам обучался кораблестроению, обучалась и его свита. Мало было нанять иностранных специалистов. Требовалось научиться делать все самим. Кстати, «Гото Предестинация», копия которой украшает сегодня набережную, была своеобразным экзаменом. Это был корабль, построенный без участия иностранных специалистов, демонстрация: «Мы можем!». Импортозамещение в наглядном виде!

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