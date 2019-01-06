Правительство дало "добро" на создание особой экономической зоны под Воронежем
Проект реализуют к 2023 году
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В Воронежской области решением правительства России создана особая экономическая зона «Центр», сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно взятым обязательствам, до 2023 года на территории зоны будут построены инженерная, транспортная, социальная и другие инфраструктуры. Затраты составят 2,96 миллиарда рублей и лягут на региональный бюджет. Создание особой экономической зоны создаст в регионе новые рабочие места и привлечет инвесторов.
На следующем этапе Минэкономразвития заключит соответствующие соглашения с правительством Воронежской области и администрацией Новоусманского района.