2019-01-01T19:35:38+03:00
Происшествия

Дебош на борту самолета, экстренно севшего в Воронеже, устроил бывший хоккеист

Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дебош на борту лайнера сообщением Сочи-Москва, экстренно приземлившегося в 9.56 в аэропорту Воронежа, устроил бывший хоккеист. Напомним, мужчина ударил бортпроводницу так, что она упала. Предположительно, пассажир перебрал с алкоголем.

- 37-летнего мужчину, безработного, бывшего хоккеиста известного клуба, сняли с рейса сотрудники полиции на транспорте. В отношении буяна составлен протокол, ему придется ответить по статье "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД Российской Федерации на транспорте.

Самолет улетел в столицу без дебошира. Имя его известно - Олег Сапрыкин, он завершил профессиональную карьеру в 2016-м. Играл за ЦСКА, московское "Динамо", "Салават Юлаев", а также за клубы НХЛ.

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