2019-01-01T12:23:38+03:00
Происшествия

Самолет из Сочи высадил в Воронеже дебошира

Мужчина перепил и ударил стюардессу
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 января в воронежском аэропорту экстренно приземлился самолет, делавший рейс из Сочи в Москву. Лайнер посадили из-за дебоша на борту, сообщил Интерфакс.

Один из пассажиров перебрал с алкоголем. А после отказа бортпроводницы в добавке пьяный ударил сотрудницу авиакомпании так, что женщина не устояла на ногах и упала. Командир судна принял решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту.

В Воронеже дебошира высадили, самолет продолжил путь.

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