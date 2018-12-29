В Воронеже стартовали первые испытания самолета Ил-112В

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-29T14:06:50+03:00

Рулежка – это испытание движения самолета на земле, которое проходит с постепенным повышением скорости. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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28 декабря Алексей Рогозин, генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина, сообщил, что первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе.

Рулежка – это испытание движения самолета на земле, которое проходит с постепенным повышением скорости.

- Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету! – прокомментировал Алексей Рогозин.

Напомним, 25 декабря из Воронежа в подмосковный Жуковский отправился автопоезд с необычным грузом. На трале повезли фюзеляж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Он будет проходить испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте.

Серийное производство самолета Ил-112В в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) будет налажено с 2020 года.