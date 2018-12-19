2018-12-19T14:27:58+03:00
Общество

Перед Новым годом на воронежской телебашне устроят световое шоу

Кроме того, динамическую подсветку планируют использовать и в другие праздничные даты
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Подсветка может представлять нечто абстрактное или же формировать настоящий сюжетПодсветка может представлять нечто абстрактное или же формировать настоящий сюжетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Бегущей строкой «Воронеж» ознаменовалось завершение монтажа архитектурной подсветки главной телевизионной башни города. Гигантские буквы сменились российским триколором, затем появился разноцветный калейдоскоп, а чуть позже телевышки «позеленела», да так, что вполне могла бы конкурировать по красоте с елкой, установленной на площади Ленина.

Динамическое освещение состоит более чем из 4400 пиксельных светильников. Учитывая 180-метровую высоту башни, и ее расположение практически в центре города, можно сказать, что теперь она точно станет одним из новогодних украшений Воронежа. Проект обошелся в 7,5 миллионов рублей.

Огни могут работать как в статичном, так и в динамичном режиме, создавая от простой смены цветов до сложных визуальных образов. В дополнение установлены прожекторы, которые только усиливают эффект. Световые приборы управляются автоматической системой, которая позволяет менять оформление за считанные секунды. Воронежские специалисты уже научились создавать «световые» сценарии. Так что под Новый год они обещают порадовать горожан настоящим шоу.

- Подсветка будет работать вплоть до Рождества. Мы планируем использовать ее на все праздники и знаковые мероприятия. Исходя из этого будет менять и картинка, и содержание, и динамика. Это может быть и Платоновский фестиваль, и День города, и другие яркие события, - прокомментировал Виктор Конин, полномочный представитель гендиректора РТРС в ЦФО.

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