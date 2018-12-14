2018-12-14T17:38:18+03:00
Общество

На телебашне сделали бегущую строку «Воронеж»

Главная вышка города наконец-то предстала во всей красе разноцветных огней [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Вот такая красотища!Вот такая красотища!Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В пятницу, 14 декабря, закончили работы по освещению телебашни возле дворца спорта «Юбилейный». Теперь она переливается всеми цветами радуги. Огоньки то бегут вверх, то отступают.

Еще осветители придумали небольшую «фишку» - в конце каждого цикла подсветки снизу вверх появляются буквы, образующие название нашего города – «Воронеж». Установленные на такой высоте, они будут видны издалека.

Это хорошая новость и для тех, у кого телевизор принимает аналоговый сигнал. Теперь сериалы, а также и другое содержимое «ящика» им никто смотреть не помешает, в то время как, пока шли работы по освещению, телесигнал мог прерываться, а каналы – отрубаться.

На телебашне включили подсветку.Виктор ЛЕВШАКОВ

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