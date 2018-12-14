На телебашне сделали бегущую строку «Воронеж»

14 Дек. 17:36 2018-12-14T17:38:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 декабря, закончили работы по освещению телебашни возле дворца спорта «Юбилейный». Теперь она переливается всеми цветами радуги. Огоньки то бегут вверх, то отступают.

Еще осветители придумали небольшую «фишку» - в конце каждого цикла подсветки снизу вверх появляются буквы, образующие название нашего города – «Воронеж». Установленные на такой высоте, они будут видны издалека.

Это хорошая новость и для тех, у кого телевизор принимает аналоговый сигнал. Теперь сериалы, а также и другое содержимое «ящика» им никто смотреть не помешает, в то время как, пока шли работы по освещению, телесигнал мог прерываться, а каналы – отрубаться.