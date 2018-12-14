Воронежские следователи: руководство "Горожанского кадетского корпуса" будет отвечать за халатность

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-14T13:08:26+03:00

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"Халатность" - уголовное дело по этой статье возбудили правоохранители в отношении заместителя директора по воспитательной работе "Горожанского кадетского корпуса". Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

- С мая по сентябрь в отношении ряда несовершеннолетних учащихся со стороны троих кадетов на систематической основе совершались противоправные действия, сопряженные с применением физического насилия, а также унижением их чести и достоинства, - отмечают в Следственном комитете. - Узнав об этом, заместитель директора по воспитательной работе и иные неустановленные должностные лица общеобразовательного учреждения не приняли должных мер.

По мнению следователей, именно невнимание руководства способствовало дальнешему поведению подростков, из-за которого завели уже другое уголовное дело.

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