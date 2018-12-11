2018-12-11T15:39:22+03:00
Общество

Роскосмос требует взыскать с воронежского КБХА 123,7 млн. рублей

В ведомстве направили четыре иска в московский арбитраж
Юрий КОЗЛОВ
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Роскосмос хочет взыскать с КБХА кучу денег.Роскосмос хочет взыскать с КБХА кучу денег.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Роскосмоса подали четыре иска в московский арбитраж на воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) на общую сумму 123,7 миллиона рублей.

Три иска уже приняли к производству. По двум из них – на 34,9 млн и на 5,2 – причины подачи заявлений в суд не раскрывают. Крайне туманна и мотивировка третьего – на 20 миллионов рублей. Претензии Роскосмоса возникли по договору об участии РФ в собственности субъекта инвестиций от 25 августа 2015 года. Суть договора при этом не поясняют.

Самый существенный по сумме иск – на 63,6 млн. рублей – был подан 10 декабря и пока судом не принят.

В КБХА пояснили, что юристы предприятия ответят только на официальный запрос, который мы и направили в конструкторское бюро. Ждем ответа.

Напомним, что у Роскосмоса был ряд претензий к ракетным двигателям, производимым на Воронежском механическом заводе. В частности, одну из аварий связывали с дефектом, допущенного из-за использования не того припоя, из-за которого государство лишилось 111 миллионов рублей. Закончилось все это реальным тюремным сроком для бывшего начальника цеха за плохую организацию производственного процесса - два года колонии общего режима. В то же время непосредственно к разработкам КБХА пока вопросов вроде бы не возникало.

Также неясно, повлияют ли эти иски на процесс объединения мехзавода и КБХА, пока только проанонсированный.

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