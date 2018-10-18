2018-10-18T18:47:40+03:00
Происшествия

В Воронеже за скандал на мехзаводе с ущербом в 111,8 млн. заместитель начальника цеха отправится в колонию

Адвокат осужденного заявил о том, что будет обжаловать приговор
Юрий КОЗЛОВ
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Заместитель начальника цеха после отбытия срока еще два года не сможет работать на руководящих должностях.Заместитель начальника цеха после отбытия срока еще два года не сможет работать на руководящих должностях.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 18 октября, в Советском районном суде вынесли приговор заместителю начальника цеха Воронежского мехзавода. Руководитель получил реальный срок – два года колонии общего режима. Кроме того, после выхода на свободу он будет лишен права занимать руководящие должности. Адвокат заместителя начальника цеха заявил о намерении обжаловать приговор.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту громкого скандала федерального масштаба. После аварии с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года проверили ракетные двигатели и выяснили, что во время их производства был использован припой с содержанием палладия вместо обычного материала. Мало того, что был попусту растрачен драгметалл, да еще и функции свои он выполнял далеко не так надежно, как обычный. Пришлось делать демонтаж 57 входящих в состав двигателей газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Ущерб казне составил 111,8 млн. рублей.

По итогам расследования отвечать в суде пришлось бывшему начальнику цеха Воронежского мехзавода, где и производили двигатели. Руководитель продолжал работать на предприятии. В результате скандала он был лишь несколько понижен в должности – стал заместителем начальника цеха.

В своей речи в суде руководитель пояснил, что в 2015 году у него была на больничном кладовщица, а другая уволилась. В результате контроль над кладовой был очень ослаблен. В результате когда кладовщица вернулась с больничного, вскоре была обнаружена недостача почти 300 граммов припоя с палладием. Тогда начальник цеха предложил списать пропажу якобы как израсходованную во время опытно-экспериментальных работ. Что и было сделано. При этом руководитель уверял, что не мог даже представить, что припой попадет в ракетные двигатели, а полагал, что их кто-то похитил. Свое молчание он пояснил опасением, что его за эту недоработку уволят. Итог же получился еще более печальным для экс-начальника цеха.

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