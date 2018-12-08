В Воронеже закончили установку главной новогодней елки

8 Дек. 18:46 2018-12-08T18:46:19+03:00

Так будет выглядеть новогодняя елка в этом году Фото: соцсети

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8 декабря в социальных сетях появились фотографии, подтверждающие, что главная новогодняя елка города уже установлена на площади Ленина. На кадрах видно, что верхушку праздничного дерева украшает звезда, а остальные шары и гирлянды рабочие еще продолжают вешать. То есть осталось совсем немного времени до момента, когда главная елка предстанет в своем окончательно виде.

Напомним, высота новогоднего дерева составит 26 метров, а вершину увенчает звезда с 14-ю лучами. Украшением елки также станут традиционные гирлянды, больше двух тысяч шаров и игрушки – снежинки. Ветви новогоднего дерева засветятся зеленым светом.

Кстати, если вы еще не решили, какую елку будете устанавливать у себя дома - вот вам адреса елочных базаров и советы по выбору.