В Воронеже начали устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-02T17:17:32+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, на площади Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку города.

В этом году она обойдется бюджету в 1,1 миллиона рублей – на такой сумму администрация заключила контракт с фирмой-подрядчиком. Высота новогоднего дерева составит 26 метров, а вершину увенчает звезда с 14-ю лучами. Украшением елки также станут традиционные гирлянды, больше двух тысяч шаров и игрушки – снежинки. Ветви новогоднего дерева засветятся зеленым светом.

По условиям контракта конструкцию полностью смонтируют и украсят к 20 декабря. А уже 23 числа новогодняя красивица предстанет воронежцам и гостям города во всем великолепии. Радовать горожан елка на площади Ленина будет до 25 января.