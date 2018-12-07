Елочные базары 2018 в Воронеже: где купить елку на Новый год - адреса и советы по выбору

В Воронеже начались предновогодние хлопоты. Одним из самых важных дел является покупка елки. Мэрия Воронежа сообщает, что приобрести пушистую красавицу для праздника можно будет в шаговой доступности от дома - будет работать 126 официальных елочных базаров. Там чиновники обещают качественный товар - со всеми правильными бумагами (накладными, договором с лесхозом, сертификатами).

Отличить настоящий елочный базар от нелегального просто. Типовой эскиз, по которому предприниматели должны оборудовать торговую точку, разработали в управлении главного архитектора. Работать елочные базары будут с 19 по 31 декабря, их адреса - в конце материала. Еще мы подскажем, как обзавестись хорошим, свежим, деревцем и правильно его сохранить.

ПРИЗНАКИ ОФИЦИАЛЬНОГО ЕЛОЧНОГО БАЗАРА

- Площадь не более 20 кв.м

- Ограждение

- Световая реклама

- Вывеска с режимом работы

- Средства пожаротушения

- Мерная линейка

- Кассовый аппарат

- Упаковочный материал

- Чистота (предприниматели должны обеспечивать вывоз мусора).

фото мэрии Воронежа.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЕЛКУ

- Посмотрите на спил. У свежесрубленной елки или сосны он желтовато-белый, смолистый, а если дерево срубили пару недель назад - серый. Обратите внимание и на ствол - на нем не должно быть плесени и грибков.

- Приглянувшееся дерево слегка стукните стволом об землю - иголки не должны осыпаться дождем.

- Обратите внимание на ветки: у свежесрубленной елки или сосны они должны тянуться вверх и быть эластичными. Если ветки легко обламываются с треском, такое деревце лучше не брать.

- Хвоя должна быть темно-зеленой, а не бурой. Слегка потрите иголки между пальцами: если деревце свежее, можно почувствовать легкую маслянистость и душистый запах. Если запаха нет, а иголки сухие на ощупь - значит, елка, скорее всего, обморозилась.

- Выбирая елку, тщательно осматривайте хвою на предмет поражения пилильщиком – хвоинки не должны быть «обгрызенными». Самих червячков на елке в декабре на улице вы не увидите: они зимуют под чешуйками коры ствола. Но если вы выберете зараженное паразитом деревце, через несколько дней получите дома неприятный сюрприз – под елкой увидите зеленоватую «пыль». Эта труха - результат работы прожорливых червяков, которые в тепле просыпаются и начинают усиленно питаться хвоей. Елку останется только выбросить.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ЕЛКЕ

- Чтобы не обломать ветки по дороге домой, елку лучше всего обернуть мешковиной и обвязать веревкой. И нести ее верхушкой назад, чтобы не обтрепались концы нижних ветвей.

- Заранее купленную елку держите на балконе.

- Прежде чем установить дерево в комнате, на 8-10 см oчистите ствол от коры и остругайте его острым ножом под струей воды - чтобы открыть свежие поры.

- Устанавливайте елку подальше от батареи и в ведро с влажным песком - чтобы она не засохла через пару дней. На ведро песка добавляют литр воды, в которой заранее нужно растворить таблетку аспирина и две столовые ложки сахара. Нижняя часть ствола должна быть закрыта песком не менее чем на 20 см.

- Песок необходимо поливать через один-два дня. Можно поставить елку и в ведро с водой, предварительно тоже добавив в нее две столовые ложки сахара, щепотку соли и таблетку аспирина (кто-то советует использовать нескольких кристаллов марганцовки). Это обеспечит питание и защиту от гнилостных бактерий. Можно использовать другое «удобрение» - половину чайной ложки лимонной кислоты, ложку желатина и немного толченого мела.

- Ель в качестве главного новогоднего атрибута продержится значительно меньше, чем сосна. Если вы все же отдали предпочтение этому более нежному деревцу, периодически опрыскивать веточки ели водой, что поможет сохранить ей свежесть дольше.

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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

- ул. Остужева, 1а (ост. ДК «Электроника»),

- ул. Остужева, 3

- ул. Остужева, 5а

- ул. Остужева, 6

- Остужева, 19е

- ул. Ст. Большевиков, 18

- ул. Димитрова, 47,

-ул. Димитрова, 53а

- ул. Димитрова, 59

- ул. Зои Космодемьянской, напротив дома № 7

- ул. Переверткина, 26

- ул. Ф. Тютчева, (м-н «Боровое»)

- Дачный проспект, 122

- ул. Репненская, 80

- ул. Калининградская, 110

- ул. Украинская, 50

- ул. Минская, 43

- ул. Минская, 63

- ул. Минская, 69а

- ул. Героев России, 15

- ул. Переверткина, 13

- ул. Артамонова, 30

- ул. Б.Хмельницкого, 37

- ул. З. Космодемьянской, 19

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- ул. Вл. Невского, 26

- ул. Вл. Невского, 27

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- ул. Вл. Невского, 46

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