2018-11-19T17:53:33+03:00
Происшествия

Зарядка от смартфона стала причиной пожара в Воронеже, в котором погибли бабушка и ее внучка

Устройство было включено в розетку
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К сожалению, обыденная вещь стала причиной страшного пожараК сожалению, обыденная вещь стала причиной страшного пожараФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти 60-летней хозяйки квартиры в многоэтажке на улице Димитрова и ее шестилетней внучки. Первоначально предполагаемой причиной пожара было неосторожное курение. Однако, как стало известно 19 ноября, все-таки ЧП случилось по другой причине.

- Произошло короткое замыкание зарядного устройства телефона. Эти вещи часто недооценивают. Уходя куда-то люди, оставляют телефоны заряжаться, но это реально опасно. Вот, что может произойти. Две человеческие жизни потеряны, - рассказал на планерке в мэрии руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук.

Напомним, пожар случился около четырех часов ночи 17 ноября. После его тушения сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшей квартире трупы женщины и девочки. 34-летний сын хозяйки получил небольшие ожоги. Ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, были продемонстрированы фотографии, на которых видно, как расплавилась обычная «зарядка» для телефона, оставленная в розетке.

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