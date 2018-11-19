Зарядка от смартфона стала причиной пожара в Воронеже, в котором погибли бабушка и ее внучка
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти 60-летней хозяйки квартиры в многоэтажке на улице Димитрова и ее шестилетней внучки. Первоначально предполагаемой причиной пожара было неосторожное курение. Однако, как стало известно 19 ноября, все-таки ЧП случилось по другой причине.
- Произошло короткое замыкание зарядного устройства телефона. Эти вещи часто недооценивают. Уходя куда-то люди, оставляют телефоны заряжаться, но это реально опасно. Вот, что может произойти. Две человеческие жизни потеряны, - рассказал на планерке в мэрии руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук.
Напомним, пожар случился около четырех часов ночи 17 ноября. После его тушения сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшей квартире трупы женщины и девочки. 34-летний сын хозяйки получил небольшие ожоги. Ему оказали медицинскую помощь.
Кроме того, были продемонстрированы фотографии, на которых видно, как расплавилась обычная «зарядка» для телефона, оставленная в розетке.