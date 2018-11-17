2018-11-17T12:13:12+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка и ее 6-летняя внучка

Также пострадал 34-летний мужчина
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже на страшном ночном пожаре погибла 60-летняя пенсионерка и ее 6-летняя внучка. Также пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу, 17 ноября.

ЧП произошло в Левобережном районе в квартире на улице Димитрова. Сообщение о пожаре поступило в службу в 4.05 ночи. В 4.42 пламя удалось потушить. На месте работали восемь пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.

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