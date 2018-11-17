В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка и ее 6-летняя внучка

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-17T12:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на страшном ночном пожаре погибла 60-летняя пенсионерка и ее 6-летняя внучка. Также пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу, 17 ноября.

ЧП произошло в Левобережном районе в квартире на улице Димитрова. Сообщение о пожаре поступило в службу в 4.05 ночи. В 4.42 пламя удалось потушить. На месте работали восемь пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.

Читайте также:

В Воронежской области двое детей задохнулись на пожаре из-за самодельной металлической печки. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка жили на ферме. К расследованию обстоятельств трагедии в селе Старая Ведуга Семилукского района подключились сотрудники Следственного комитета.