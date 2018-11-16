После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-16T17:40:34+03:00

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К расследованию обстоятельств трагедии в селе Старая Ведуга Семилукского района, где на пожаре погибли двое детей, подключились сотрудники Следственного комитета. В СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (до четырех лет лишения свободы).

Напомним, трагедия случилась утром 16 ноября на улице Центральной села Старая Ведуга. Мужчина, местный житель, увидел, что горит ферма, побежал ее тушить и увидел на полу внутри помещения двух детей. Трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра были уже мертвы. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Печка на ферме была самодельной. Родители детей, граждане Армении, приехали в Старую Ведугу в апреле.

Выяснением обстоятельств ужасного ЧП занимаются сотрудники не только Следственного комитета, но и прокуратуры. В частности, сотрудники силовых ведомств выяснят, почему органы опеки не забили тревогу по поводу того, что дети жили на ферме. А заодно спросят и у местного начальства, почему не предоставили какое-нибудь жилье в деревне новым работникам.

Напомним, 8 ноября 2017 года в Эртиле была схожая трагедия. На пожаре погибли 29-летний отец семейства, его 37-летняя жена и трое крох – девочки-близняшки (им было всего по два годика) и их сестренка, которой было три месяца.