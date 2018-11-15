Бывшему главе Хохольского района Воронежской области, обвиняемому в вымогательстве, не дали побороться за тот же пост

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-15T11:36:46+03:00

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Бывший глава Хохольского района Павел Пономарев, ставший фигурантом уголовного дела, этой осенью вновнь решил побороться за должность руководителя районной управы. Однако до выборов его не допустили: экс-чиновник не набрал нужного количества баллов. В октябре уголовное дело о превышении полномочий против Пономарева возбудил лично глава регионального следственного управления Кирилл Левит.

Напомним, что подозревают бывшего главу района в вымогательстве 430 тысяч рублей у местного бизнесмена. Деньги должны были пойти на благотворительность: 180 тысяч предназначались для строительства храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а 250 - должны были пойти спортивно-оздоровительному комплексу "Хохольский". Павел Пономарев якобы заблокировал вход в павильон бизнесмена стройматериалами и не собирался убирать их до тех пор, пока предприниматель не перечислит нужную сумму.

Отметим, уголовное дело о превышенни полномочий в СК возбуждают во второй раз. В первый раз адвокатам чиновника удалось добиться решения о возбуждении уголовного дела незаконным. Пока Павел Пономарев ожидает суда.