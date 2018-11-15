Бывшему главе Хохольского района Воронежской области, обвиняемому в вымогательстве, не дали побороться за тот же пост
Бывший глава Хохольского района Павел Пономарев, ставший фигурантом уголовного дела, этой осенью вновнь решил побороться за должность руководителя районной управы. Однако до выборов его не допустили: экс-чиновник не набрал нужного количества баллов. В октябре уголовное дело о превышении полномочий против Пономарева возбудил лично глава регионального следственного управления Кирилл Левит.
Напомним, что подозревают бывшего главу района в вымогательстве 430 тысяч рублей у местного бизнесмена. Деньги должны были пойти на благотворительность: 180 тысяч предназначались для строительства храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а 250 - должны были пойти спортивно-оздоровительному комплексу "Хохольский". Павел Пономарев якобы заблокировал вход в павильон бизнесмена стройматериалами и не собирался убирать их до тех пор, пока предприниматель не перечислит нужную сумму.
Отметим, уголовное дело о превышенни полномочий в СК возбуждают во второй раз. В первый раз адвокатам чиновника удалось добиться решения о возбуждении уголовного дела незаконным. Пока Павел Пономарев ожидает суда.