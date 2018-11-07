2018-11-07T16:52:10+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов

В качестве партнера Сбербанк выбирают более 80% всех вновь зарегистрированных на территории региона предприятий и предпринимателей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк обслуживается более 138 тысяч корпоративных клиентов. Кредитный портфель Центрально-Черноземного банка в настоящее время превышает 445 млрд. рублей. Объем выдач за 9 месяцев превысил 280 млрд. рублей, из них более 110 млрд. рублей были выданы на реализацию сельскохозяйственных проектов и сезонно-полевые работы. Агропромышленный комплекс остается одним из приоритетных для банка векторов развития.

Центрально-Черноземный банк активно участвует в программе Минсельхоза по финансированию проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. На долю его клиентов приходится 39% субсидий, одобренных в реестре потенциальных заёмщиков в рамках программы льготного кредитования.

Наиболее крупные проекты клиенты ЦЧБ сегодня реализуют в области молочного животноводства (13,5 млрд. рублей) и растениеводства, в том числе в выращивании овощных культур в закрытом грунте в рамках программы импортозамещения (15,7 млрд. рублей).

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская пенсионерка, которой по ошибке ампутировали ногу, лишилась и второй
В Воронежской области дети рыли погреб и нашли человеческие останки
В Воронежскую область привезли 132,3 тысячи доз вакцины против гриппа
В городе появился новый знак «Я люблю Воронеж»
Проект нового здания воронежской областной детской больницы может обойтись в 15,4 млн. рублей
За памятники Воронежской области будет отвечать бывший главный архивариус
Каждый пятый больничный в Воронежской области оформляется в электронном виде
Платные парковки Воронежа: первые итоги
Воронежские водопроводчики «прослушают» утечки в сети
Уроженка Воронежа Юлия Началова в Сети обнажилась и прикрыла грудь мужскими руками
Этой зимой катка на Советской площади в Воронеже не будет
В Воронеже мужчина ответит в суде за покалеченную на «зебре» девушку
Почти шесть тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ за неделю
В Воронеже уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по свежему газону
В Воронеже Тургеневу посвятят вечер романсов
В Воронеж за самолетом Ан-148 приехала комиссия Центрального военного округа
Подследственный экс-глава Хохольского района Воронежской области снова претендует на пост
Воронежцы жалуются на брошенные разрытия по всему городу
Известный пианист сыграет воронежцам "Любовь к трем апельсинам"
Воронежцам споет Ярослав Сумишевский
Михаил Шуфутинский отметит с воронежцами 70-летие
Жильцы воронежской многоэтажки 8 месяцев переплачивали за электричество
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Воронежской области мошенник "заработал" на продаже липового снегохода 177 тысяч
В Воронежской области дальнобойщикам по дешевке продавали ворованное дизельное топливо
Под Воронежем в квартире сгорел натяжной потолок