2018-11-07T14:04:02+03:00
Общество

В Воронеже уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по свежему газону

Его к тому же заставили сажать траву, которую он уничтожил
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель вперся огромными колесами на свежий газон.Водитель вперся огромными колесами на свежий газон.Фото: "Типичный Воронеж".
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В Воронеже в Сеть попали два коротких видео, на которые попал автобус № 5А, едущий прямо по газону, и собственно взрытая колесами земля. Случилось это на перекрестке улиц Лизюкова и Маршала Жукова. Водителю такие маневры с рук не сошли.

- 30-летнего мужчину (стаж работы у него восемь лет) спросили, зачем он так ехал. Он ответил, что пытался не выбиться из графика и обогнуть таким образом небольшую пробку, - рассказал Роман Аржаных, директор предприятия «Автолайн+», в ведении которого находится этот маршрут. – После этого его не только уволили, но и обязали заняться трудотерапией – взять в руки лопату и восстанавливать поврежденный газон. В противном случае в его трудовой книжке появилась бы весьма жесткая формулировка причин увольнения. Водитель согласился и сейчас трудится.

В управе Коминтерновского района заявили, что водителю грозит еще и административный штраф – от тысячи рублей. И добавили, что уничтоженный мраморный газон высадили этим летом.

Теперь уволенный маршрутчик восстанавливает газон, который повредил. Фото: "Типичный Воронеж".

Теперь уволенный маршрутчик восстанавливает газон, который повредил.Фото: "Типичный Воронеж".

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