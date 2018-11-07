В Воронеже уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по свежему газону

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-07T14:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в Сеть попали два коротких видео, на которые попал автобус № 5А, едущий прямо по газону, и собственно взрытая колесами земля. Случилось это на перекрестке улиц Лизюкова и Маршала Жукова. Водителю такие маневры с рук не сошли.

- 30-летнего мужчину (стаж работы у него восемь лет) спросили, зачем он так ехал. Он ответил, что пытался не выбиться из графика и обогнуть таким образом небольшую пробку, - рассказал Роман Аржаных, директор предприятия «Автолайн+», в ведении которого находится этот маршрут. – После этого его не только уволили, но и обязали заняться трудотерапией – взять в руки лопату и восстанавливать поврежденный газон. В противном случае в его трудовой книжке появилась бы весьма жесткая формулировка причин увольнения. Водитель согласился и сейчас трудится.

В управе Коминтерновского района заявили, что водителю грозит еще и административный штраф – от тысячи рублей. И добавили, что уничтоженный мраморный газон высадили этим летом.