2018-11-07T06:40:39+03:00
Общество

В Воронеже маршрутчик-хам объехал пробку по газону

Водитель оставил после себя ямы и грязь
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео из соцсети.Фото: скриншот видео из соцсети.
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В Воронеже местные жители пожаловались на хамское поведение маршрутчика. Водитель автобуса №5А решил объехать небольшую пробку по газону. Инцидент произошел на пересечении улиц Лизюкова и Жукова недалеко от дома №61 накануне, 6 ноября. Пост об этом опубликовали в одной из популярных городских групп.

- Стал свидетелем гадкого и мерзкого поступка со стороны водителя маршрутки 5А (госномер «Т 474 АЕ 36»). Этот подонок (других цензурных слов нет) проехал по свежему газону, оставив после себя ямы и грязь, разрушив часть газона! Почему он там поехал? Объезжал затор! На улице был не большой затор до светофора на видео видно, - написал автор.

Фото: скриншот видео из соцсети.

Фото: скриншот видео из соцсети.

Это далеко не первое нарушение правил маршрутчиками. Так, в начале октября воронежцы пожаловались на водителя автобуса №90, который объезжал пробку на остужевском кольце дворами. А в конце августа на видео попал проезд маршрутки №54 на красный сигнал светофора.

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