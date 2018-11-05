2018-11-05T01:43:52+03:00
Звезды

Вафельное сердце: воронежским тинейджерам показали трогательный спектакль о дружбе

Постановку по бестселлеру норвежской писательницы представили столичные артисты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Вафельное сердце.Вафельное сердце.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На четвертом Маршакфесте, как никогда, много постановок в жанре сторителлинга. «Вафельное сердце» - спектакль для тинейджеров по книге молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую называют «новой Астрид Линдгрен». Это история о дружбе между мальчишками и девчонками в маленькой норвежском хуторе, со всеми вытекающими приключениями - спасением от падения с канатной дороги, ветрянкой в день рождения, блужданием в горах. В жизни 9-летнего Трилле и его одноклассницы Лены много забавных, трогательных, грустных и даже трагических событий, но все они учат любви к близким.

Вафельное сердце. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вафельное сердце.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Нехитрые декорации и один актер на сцене, но у столичного «Творческого объединения 9» получился очень искренний и трогательный спектакль. Напомним, на четвертом фестивале "Маршак" труппа также показала необычную постановку по Андерсену.

Вафельное сердце. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вафельное сердце.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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