Воронежской детворе небанально рассказали сказки Андерсена

4 Нояб. 22:00 2018-11-04T22:28:23+03:00

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Конфета вместо горошины, корона из вилок и посуда - за персонажей. Впрочем, неважно, какие предметы и средства выражения использует сказочник, чтобы рассказать свои истории, если делает это талантливо. Андерсен - признанный в мире сказочник. Его интерпретируют полторы сотни лет. Уж сколько мы знаем переложений его историй. Но «Творческому объединению 9» удалось рассказать их нетривиально.

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Принцесса на горошине», представленная в ограниченном пространстве стола, с подсвечником, графином, кофейником, - вдруг заиграла новыми красками, как будто мы и не слышали прежде о королеве, ради сына устроившей пытку горохом будущей невестке.

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В руках актрисы-рассказчицы простыня превращается в шикарное бальное платье, а башмак - в куклу. В ход идут даже ноги от манекена. Так в голове писателя-фантазера вырастают кусочки истории - из скрипа дверцы шкафа или содержимого ящика письменного стола…

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле «Андерсен. В поисках сказки» на магическую атмосферу работают не только причудливые куклы, но и живая музыка, таинственный свет, видеоинсталляции и актерские импровизации.

Андерсен. В поисках сказки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ