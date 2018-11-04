Воронежской детворе небанально рассказали сказки Андерсена
Конфета вместо горошины, корона из вилок и посуда - за персонажей. Впрочем, неважно, какие предметы и средства выражения использует сказочник, чтобы рассказать свои истории, если делает это талантливо. Андерсен - признанный в мире сказочник. Его интерпретируют полторы сотни лет. Уж сколько мы знаем переложений его историй. Но «Творческому объединению 9» удалось рассказать их нетривиально.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
«Принцесса на горошине», представленная в ограниченном пространстве стола, с подсвечником, графином, кофейником, - вдруг заиграла новыми красками, как будто мы и не слышали прежде о королеве, ради сына устроившей пытку горохом будущей невестке.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В руках актрисы-рассказчицы простыня превращается в шикарное бальное платье, а башмак - в куклу. В ход идут даже ноги от манекена. Так в голове писателя-фантазера вырастают кусочки истории - из скрипа дверцы шкафа или содержимого ящика письменного стола…
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В спектакле «Андерсен. В поисках сказки» на магическую атмосферу работают не только причудливые куклы, но и живая музыка, таинственный свет, видеоинсталляции и актерские импровизации.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ