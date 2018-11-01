2018-11-01T16:35:28+03:00
Общество

Воронежские зоозащитники покажут людям ужасную реальность мясных ферм через "Куб правды"

Акция пройдет в Воронеже в ближайшую субботу, 3 ноября
Юлия ТЕРНОВА
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Акция пройдет у кинотеатра "Пролетарий"Акция пройдет у кинотеатра "Пролетарий"Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
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Воронежские зоозащитники решили провести эксцентричную акцию в субботу, 3 ноября. Активисты хотят дать право голоса тем, кто от природы бессловесен, а потому воспринимается людьми только как часть неживого мира, источник жизненных благ. Но зоозащитникам важно напомнить, что кое в чем животные на фермах все же схожи с нами: они могут чувствовать боль. В субботу, 3 ноября, они заговорят.

Акцию под названием "Куб правды" проведут в этот же день в ряде российских городов. В Воронеже местом ее проведения выбрали гайд-парк у кинотеатра "Пролетарий". Активисты без лишних слов покажут правду о том, как на стол к людям попадают продукты животного происхождения. Транслировать эту правду они будут с экранов технических приспособлений. Экраны, представляющие собой до нажатия кнопки "Плей" всего лишь темные квадраты, станут проводниками в мир правды. Название объясняется и тем, что участники со своими гаджетами, проигрывающими один и тот же фильм, выстраиваются в квадрат, чтобы изображение транслировалось на все четыре стороны одновременно и привлекало внимание как можно большего числа прохожих.

Проведение акции в Воронеже взяла на себя организация "Альянс защитников животных". Начнется действо около четырех часов дня. К слову, этим летом организаторы немало удивили воронежцев тем, что демонстрировали для кадры со скотобойни через очки виртуальной реальности, давая всем желающим почувствовать себя животным, которое ведут на заклание.

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