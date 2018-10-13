2018-10-13T15:04:11+03:00
Общество

Космонавт показал сделанные с орбиты фото аварии ракеты с воронежским двигателем

Кадры были сделаны им из модуля «Купола», когда «Союз» вышел из атмосферы и стал заметен с МКС
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот публикации в соцсети.Фото: скриншот публикации в соцсети.
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Космонавт Сергей Прокопьев опубликовал на своей странице в соцсети фотографии аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с воронежским двигателем. Снимки были сделаны в момент, когда «Союз» вышел из атмосферы и стал заметен с МКС.

- Делюсь с вами кадрами, сделанными из модуля «Купола» после выхода «Союз МС-10» из атмосферы. Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян. Мы конечно расстроены, но самое главное, с Алексеем и Ником все в порядке, они живы и здоровы, - подписал кадры Прокопьев.

Космонавт сейчас находится на орбите в составе экипажа МКС.

Напомним, в четверг, 11 октября в 11.40 с площадки космодрома «Байконур» полетел в космос корабль «Союз МС-10». На борту был международный экипаж: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На 123 секунде полета случилась авария, и космонавты вынуждены были отправиться в капсуле назад на Землю, испытывая сильные перегрузки. К счастью, они остались живы и благополучно приземлились в районе казахского города Жезказаган. По предварительным данным, на этот раз продукция КБХА и мехазавода ни при чем

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