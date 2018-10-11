2018-10-11T17:27:37+03:00
Происшествия

Новая авария с ракетой: виноваты ли воронежские двигатели

По предварительным данным, на этот раз продукция КБХА и мехазавода ни при чем
Юрий КОЗЛОВ
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Авария "Союза МС-10", предположительно, произошла при отделении первой-второй ступени ракеты-носителя.Авария "Союза МС-10", предположительно, произошла при отделении первой-второй ступени ракеты-носителя.Фото: REUTERS
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В четверг, 11 октября в 11.40 с площадки космодрома «Байконур», известной как «Гагаринский старт», полетела в космос корабль «Союз МС-10». На борту был международный экипаж: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

В полете случилась авария, и космонавты вынуждены были отправиться в капсуле назад на Землю, испытывая сильные перегрузки. К счастью, они остались живы и благополучно приземлились в районе казахского города Жезказаган.

Предварительные причины трагедии озвучили на RT cо ссылкой на прямую речь вице-премьера РФ Юрия Борисова:

- На 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, от ракеты-носителя отделилась капсула, экипаж благополучно приземлился. По предварительным данным, ЧП случилось при отделении первой-второй ступени.

В Роскосмосе комментировать аварию не стали, сославшись на то, что это будет корректно только после получения выводов комиссии, которая будет выяснять причины ЧП.

В КБХА отметили, что двигатели, разработанные на их предприятии и произведенные на Воронежском механическом заводе, стояли на третьей ступени ракеты-носителя. Если причина аварии, изложенная Юрием Борисовым, верна, то наша продукция на этот раз ни при чем.

Между тем в Советском районном суде сейчас рассматривают уголовное дело о припое с содержанием драгметалла, применение которого вместо обычного, по версии «Роскосмоса», стало причиной аварии грузового корабля «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года. Ответчиком выступает бывший начальник цеха Воронежского механического завода.

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