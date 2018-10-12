В Общественной палате выбрали пять наиболее подходящих имен для воронежского аэропорта

12 Окт. 20:13 2018-10-13T00:23:17+03:00

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Сегодня, 12 октября, в Общественной палате Воронежской области обсудили, имя какого земляка лучше дать аэропорту в рамках проекта "Великие имена России". Пока идет сбор предложений от общественных движений, представителей науки и культуры города.

Президент Международного аэропорта Воронеж Сергей Журавлев пояснил, что речь идет не о переименовании аэропорта (то есть изменении его названия в международных справочниках), а присвоении имени. Он также раскрыл, что запланирована разработка нового дизайн-проекта воздушной гавани, который будет сооветствовать выбранному воронежцами имени.

На голосование не будут выносить большое число вариантов. В Общественной палате предлагают выбрать пять наиболее подходящих. Пока в число лидеров входят имена Константина Феоктистова, Петра Великого, Андрея Платонова, Ивана Бунина и Ивана Крамского.

- Теперь слово за жителями Воронежской области, - отметил Александр Белевич, генеральный директор аэропорта. - Если честно, хотелось бы, чтобы выбор имени для нашего аэропорта всё-таки был связан с небом, полётом, покорением высоты. Хотелось бы видеть среди предложений имена великих летчиков, космонавтов, ученых, государственных деятелей международного масштаба, известных далеко за пределами России, и в то же время, знакомых каждому жителю Черноземья. Лично мне близка такая тематика. Но не исключаю, что в список могут входить поэты, писатели, художники. Также я считаю, важно при выборе имени учитывать произношение его на английском языке. Чтобы это было благозвучно, и недвусмысленно, иначе иностранные гости нас просто не поймут.

Пока идет первый этап проекта - публичные обсуждения. На втором этапе, с 22 по 28 октября, воронежцы смогут добавлять свои варианты. Но в лонг-лист попадут лишь те имена, которые предложат более чем 500 человек. С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование, а итоги мы узнаем уже 5 декабря.