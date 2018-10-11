2018-10-11T13:58:54+03:00
Звезды

В Воронеже с 12 октября будут обсуждать, чьим именем назвать аэропорт

Обсуждение пройдет в региональной Общественной палате
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже решили поддержать инициативу Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества о присвоении 45 международным аэропортам России имен великих российских соотечественников, олицетворяющих величие и славу страны. Выбирать должны жители регионов открытым голосованием.

12 октября в 11.00 в конференц-зале Общественной палаты Воронежской области (ул. Пушкинская, 12, 1- й этаж) пройдет презентация проекта «Великие люди России» и составление предварительного списка имен для дальнейшего голосования. К обсуждению приглашают представителей общественных организаций и деятелей культуры. Собирать заявки будут до 22 октября. Голосование пройдет в ноябре.

Напомним, в мире давно существует традиция давать аэропортам имена известных земляков. В частности, в Нью-Йорке аэропорт носит имя Джона Кеннеди, в Париже - Шарля-де-Голля, в Стамбуле - Ататюрка, в Дели - Индиры Ганди, в Тель-Авиве - Бен-Гуриона, в Риме - Леонардо да Винчи, в Римини - Федерико Феллини, в Новом Орлеане - Луи Армстронга, в Лионе - Сент-Экзюпери, в Зальцбурге - Моцарта, в Будапеште - Ференца Листа. Недавно в Ростове-на-Дону открылся новый аэропорт, которому присвоили имя генерала Платова, героя войны 1812 года. Министр культуры России Владимир Мединский одобрил инициативу, по его мнению, обсуждение вызовет неподдельный интерес граждан к истории и культуре России.

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