Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»

10 Окт. 11:06 2018-10-10T11:06:39+03:00

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Скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт: MasterCard Gold, Visa Gold и Мир «Золотая», — открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.

Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.

Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории — 0,5%, а также скидки платёжных систем: Visa Premium — на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» — на сайте Mastercard, кешбэк — сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» — на сайте НСПК.

- Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле, - прокомментировала акцию директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

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