В правительстве Воронежской области появились два новых департамента
В областном правительстве сообщили об утверждении обновленной структуры исполнительных органов власти. Отдельные ее элементы получили новые названия. Управление архитектуры и градостроительства теперь именуется департаментом. То же самое можно сказать об управлении физической культуры и спорта. Причина - увеличение объемов работы.
Заместителями председателя правительства области признаны Владимир Попов, Артем Верховцев, Виктор Логвинов и Виталий Шабалатов.
- Данная структура не является окончательной, - говорят в правительстве, - Она рассчитана на переходный период.
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