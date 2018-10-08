В правительстве Воронежской области появились два новых департамента

8 Окт. 19:12 2018-10-08T19:12:20+03:00

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В областном правительстве сообщили об утверждении обновленной структуры исполнительных органов власти. Отдельные ее элементы получили новые названия. Управление архитектуры и градостроительства теперь именуется департаментом. То же самое можно сказать об управлении физической культуры и спорта. Причина - увеличение объемов работы.

Заместителями председателя правительства области признаны Владимир Попов, Артем Верховцев, Виктор Логвинов и Виталий Шабалатов.

- Данная структура не является окончательной, - говорят в правительстве, - Она рассчитана на переходный период.

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