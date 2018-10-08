Курировавший экономический блок в Воронежской области Евгений Юрченко оставил пост

8 Окт. 18:37 2018-10-08T18:53:54+03:00

Не так давно губернатор назвал его назначение ошибкой

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Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Евгения Юрченко от замещаемой должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области 8 октября.

Евгений Валерьевич увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.

Отметим, что не так давно губернатор Воронежской области отметил: «Назначение Евгения Юрченко было моей ошибкой». Напомним, успешный бизнесмен занял высокое кресло на площади Ленина,1 в апреле этого года. Его назначение стало для многих неожиданностью.