2018-10-03T16:15:46+03:00
Общество

Каждый четвертый воронежец рад введению платных парковок в центре

А еще четверти горожан вообще все равно
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Город постепенно привыкает к платным парковкамГород постепенно привыкает к платным парковкамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Уже несколько дней в центре Воронежа действуют платные парковки. Те, кто привык оставлять машину около офиса на целый день, все активнее изучают расценки на такси и общественный транспорт. О том, что нужно знать о платных парковках в центре города, мы уже рассказывали.

А теперь вместе со специалистами социологической службы «Ваше мнение!» мы решили выяснить, что же думают о нововведении автомобилисты и пешеходы. Вопрос был очень простой: «Поддерживаете ли вы данную идею?»

Среди всех опрошенных оказалось 14,5% людей без автомобиля, которым нравится идея платных парковок. Более того, 11,5% воронежских автомобилистов также высказали за них.

А кто же против? Из всех респондентов 27% оказались водителями транспорта и приверженцами свободных парковок. Соответственно они недовольны нововведением. Интереснее другое: этих водителей поддерживают еще 21,5% пешеходов.

Спрашивается, куда же исчезли еще 25,5 процентов? Ответ прост этим людям, вне зависимости от того есть у них автомобиль или нет, оказалось все равно.

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