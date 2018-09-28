В Воронеже не будут проводить Платоновский фестиваль раз в два года

28 Сент. 19:27 2018-09-29T17:36:38+03:00

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28 сентября в правительстве области состоялось очередное заседание Попечительского совета Платоновского фестиваля искусств. Обсуждали ряд изменений в концепции мероприятия. С докладом выступил художественный руководитель Платонофеста Михаил Бычков.

Как сообщают в областном правительстве, губернатор одобрил идею создания фестивального оркестра. А вот предложение проводить Платоновский раз в два года не счел удачным (как, впрочем, и дирекция мероприятия). Кроме того, Гусев отметил, что открытие и закрытие фестиваля должны выглядеть как-то иначе. (Спектакль "100% Воронеж", с которого начинался последний Платоновский, глава области назвал "дорогим и неинтересным").

Чуть раньше губернатор и худрук фестиваля обменялись громкими высказываниями. Александр Гусев на пресс-конференции заявил, что "воронежцев больше не удивить постмодернистской чепухой". Он отметил, что фестиваль должен быть нацелен на широкий круг зрителей, а не на маленькую группу ценителей. Также губернатор добавил, что это "не должен быть авторский проект Михаила Бычкова". Того, похоже, эти слова серьезно задели. В соцсети он отметил, что губернатор "попал под влияние невежественных людей".