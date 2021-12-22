Международные перспективы: в ВГТУ открыли лабораторию DAHUA TECHNOLOGY

.

В Воронежском государственном техническом университете открыли лабораторию систем видеонаблюдения и контроля доступа китайской Dahua Technology. Новый центр создали на базовой кафедре кибернетики в системах организационного управления факультета экономики, менеджмента и информационных технологий. Расположена она в корпусе № 2 на ул. 20-летия Октября, 84 в аудитории 2303. Об этом рассказали в вузе.

Лабораторию полностью оснастили оборудованием от компании Dahua Technology. Сегодня это один из ведущих мировых производителей и разработчиков в области видеонаблюдения, головной офис которого находится в Китае.

Студенты будут изучать системы видеонаблюдения различной сложности, которые применяются как на бытовых объектах, так и на крупных промышленных предприятиях. Компьютеры центра оснащены современным программным комплексом средств мониторинга, сбора и анализа поступающей информации.

.

Открывали новый центр первый проректор ВГТУ Игорь Дроздов вместе с замгенерального директора в ЦФО ООО «Дахуа Текнолоджи Рус» Ирина Криванова.

Игорь Дроздов отметил, что главная цель создания центра – внедрение новейших технологий в процесс обучения и исследовательской деятельности технического университета.

– Уверен, что лаборатория позволит на более высоком уровне проводить практическую подготовку студентов ВГТУ, – подчеркнул Игорь Геннадьевич. – Открытие такого класса необходимо для качественной подготовки выпускников, что особенно актуально как для руководства нашего вуза, так и непосредственно для работодателей. Здесь обучающиеся университета смогут получить все необходимые компетенции.

Ирина Криванова отметила, что для компании важно взаимодействие с вузом. По ее словам, это даст возможность продвигать современные технологии и устройства на рынок, а также находить идеи для новых решений.

– ВГТУ является первым вузом в России, в котором открылась лаборатория Дахуа Текнолоджи, – рассказала заместитель генерального директора. – На нашем оборудовании в вузе смогут обучать студентов, которые после выпуска станут востребованными профессионалами в области систем видеонаблюдения. Уверена, что совместная работа, направленная на повышение безопасности общества, будет успешна именно в союзе ВГТУ и Дахуа Текнолоджи.

Декан факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Сергей Баркалов поблагодарил представителей компании за проделанную совместную работу и предоставленное оборудование, которое открывает новые возможности в области подготовки специалистов. И. о. заведующего кафедрой кибернетики в системах организационного управления Вадим Белоусов добавил, что теперь студенты ВГТУ станут более конкурентоспособными и успешными в своей деятельности.

Оценить возможности новой лаборатории в день ее открытия смогли и сами студенты факультета. Так, Елизавета Медведева выразила уверенность в том, что с помощью новейшего оборудования она и ее сокурсники приобретут необходимые компетенции в области проектирования и обработки сложных информационно-телекоммуникационных систем, а также освоят новейшие средства видеонаблюдения и контроля доступа, получат опыт практической работы на базовой кафедре с возможностью сдачи сертификационного экзамена в компании Дахуа.

В завершение встречи руководитель отдела предпродажной подготовки ООО «Дахуа Текнолоджи Рус» Иван Ульянов и специалист предпродажной подготовки Иван Бородин подробно рассказали о своей компании и производимом оборудовании.

Ирина Шабанова