Воронежский губернатор презентовал программу привлечения инвестиций в регионы ЦФО

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 декабря принял участие во Владимирском инвестиционном конгрессе «Выбирай Центральную Россию». Масштабное мероприятие проходило в Суздале, рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Глава региона посетил ряд сессий и выступил на пленарном заседании форума. Он презентовал программу инвестиционного развития субъектов ЦФО. По словам Александра Гусева, предпосылки и возможности для этого есть. Губернатор отметил, что под эгидой Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО, председателем которой он является, создан Проектный офис по привлечению инвестиций.

Цель организации – объединить усилия регионов Центральной России для ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и повышения их доли в ВВП до 25%. На данный момент сформировано более 3400 инвестиционных предложений на сумму свыше 9 трлн рублей.

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Также губернатор поделился с участниками конгресса опытом Воронежской области. В регионе на сегодняшний день уже подготовлено 59 инвестиционных предложений на 379,7 млрд рублей, которые могли бы заинтересовать потенциальных инвесторов. Он отметил важность доступности инфраструктурных объектов для реализации бизнес-проектов. В Воронежской области этому уделялось пристальное внимание, и принятые меры обеспечили устойчивый рост инвестиций в течение всего 2021 года. Сегодня по объемам вложений регион занимает 3-е место после Москвы и Московской области.

В завершении выступления Александр Гусев назвал направления, которые могут способствовать дальнейшему увеличению объема инвестиций в экономику. Как пример – туристическая отрасль, поскольку она сегодня привлекает россиян.

Кроме того, в рамках конгресса глава региона встретился с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Они обсудили подписанное ранее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и поговорили о дальнейшем взаимодействии.– Совместно с Ассоциацией «Центральный федеральный округ» мы разрабатываем стратегию развития туризма региона, которая будет включать 5 туристических кластеров. Стратегия поможет области войти в 10-ку самых популярных туристических направлений страны, – пояснил Александр Гусев.

– Мы договорились, что актуализируем соглашение и оформим план взаимодействия. У нас есть хороший очень опыт с Санкт-Петербургом, когда мы прописали конкретные мероприятия, которые нужно исполнить. Теперь и тут пойдем по такому же пути. Уверен, взаимодействие станет еще результативнее, – подвел итоги встречи Александр Гусев.

Фото пресс-службы правительства Воронежской области.

Ирина Шабанова