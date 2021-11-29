Доработанный к первому чтению проект бюджета Воронежской области представлен в региональном парламенте

.

В региональном парламенте прошло заседание Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам, в рамках которого был рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с уточнениями, поступившими от депутатов.

.

Вице-спикер регионального парламента Николай Колосков напомнил, что проект бюджета поступил в областную Думу в установленный срок до 1 ноября. 12 ноября депутаты рассмотрели и в целом одобрили документ на так называемом «нулевом» чтении. В течение двух недель к проекту были представлены предложения от депутатского корпуса и исполнительной власти, а также уточнения в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета.

Все внесенные изменения разделены на три блока.

Первый касается поступления средств из федерального бюджета. Воронежской области были перераспределены дополнительные средства в объеме более чем 1,7 млрд рублей. В частности, регион получает субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства в объеме 135 млн рублей для строительства дороги районного значения в микрорайоне Шилово. Еще 642 млн дополнительного финансирования из федерального бюджета будет направлено на строительство трех новых школ в Воронеже. Почти 60 млн рублей дополнительно пойдет на укрепление берегов Дона в районе Павловска и еще более 85 млн федеральных средств — на обустройство населенных пунктов, находящихся в сельской местности. Кроме того, областному департаменту дорожной деятельности увеличивается федеральное финансирование по проекту «Безопасные и качественные автодороги» в сумме 589 млн рублей, а еще 18 млн рублей будет направлено региональному департаменту образования на обеспечение младшеклассников горячим питанием в связи с уточнением числа таких учеников. Субвенции в объеме 95 млн рублей получит управление лесного хозяйства региона на закупку лесопожарной техники и оборудования для специализированных учреждений.

.

42 миллиона рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно поступит региону на обеспечение мероприятий по переселению граждан. Все поступившие федеральные средства отражаются и в расходной части главного финансового документа региона.

Часть из поступивших дополнительно средств будет направлена на дальнейшую реализацию национальных проектов. В целом на следующий год финансирование программ в рамках 11 нацпроектов составит свыше 23,2 млрд рублей, из которых более 9,6 млрд — средства области.

Также в проекте отражено увеличение расходов областного бюджета на 2022 год по предложениям главы региона. Эта сумма составляет 185 млн рублей почти 90 млн из которой — это софинансирование федеральных средств и различные операционные расходы. Кроме того, сюда включены средства в объеме почти 17 млн рублей на повышение зарплаты работников ветеринарии до средней по ЦФО.

Еще один блок изменений касается предложений, внесенных депутатами. Ряд из них уже внесен в проект бюджета на 2022 год. В частности, учтена поправка Комитета по строительной политике, касающаяся повышения эффективности работы регионального Госстройнадзора. На эти цели дополнительно направят 2,5 млн рублей. По предложению Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам заложены средства на компенсацию льготникам за использование сжиженного газа в баллонах в объеме 13,6 млн рублей. Кроме того, вторая правка этого же Комитета касается сохранения в бюджете строки на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Система будет действовать и на следующий год, заверила главный финансист региона Надежда Сафонова. В составе зарезервированных средств это финансирование учтено, единственный момент касается уточнения сумм, которые будут распределены муниципалитетам на соответствующие работы. Сколько они получат, станет ясно по результатам завершения отопительного сезона весной следующего года.

.

Учтена в проекте бюджета и инициатива Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций о дополнительном выделении средств на поддержку в регионе ТОСов. На эти цели будет направлено еще 30 млн рублей.

Часть депутатских предложений направлена в профильные департаменты для дальнейшего изучения и конкретной работы с ними.

В частности, это касается инициативы парламентского Комитета по физкультуре и спорту, в рамках которой предлагается разработать закон о госполитике в сфере физкультуры и спорта в Воронежской области. В соответствии с ним необходимо запланировать комплекс мер господдержки спортсменов и тренеров, в том числе, работающих в сельской местности. Кроме того, Комитет предложил предусмотреть дополнительную стимулирующую меру поддержки для медиков, непосредственно работающих с больными новой коронавирусной инфекцией в виде бесплатного предоставления один раз в год восстановительного санаторно-курортного лечения в течение двух недель за счет средств бюджета области.

Парламентский Комитет по труду и социальной защите населения предложил выделить почти 220 млн рублей на повышение уровня безопасности граждан, проживающих в учреждениях соцзащиты региона. Это средства, в том числе, на организацию вневедомственной охраны, системы видеонаблюдения, ремонт и т. д. Как пояснила главный финансист региона, вопрос находится на проработке у специалистов регионального департамента соцзащиты и часть работ может быть включена в ежегодную региональную программу капремонта учреждений соцсферы.

.

Различные предложения поступили не только отпрофильных Комитетов, но и политических фракций регионального парламента. В частности, коммунисты предложили рассмотреть вопрос перераспределения бюджетных ассигнований между профессиональными спортивными командами на финансирование их деятельности. Одно из предложений фракции ЛДПР касалось необходимости предусмотреть в бюджете региона субсидий городскому округу город Воронеж на модернизацию системы ливневой канализации. От «Единой России» были переданы предложения жителей региона, собранные в рамках народной программы — это самая финансово емкая часть депутатских инициатив, точные параметры расходов по которой только предстоит определить.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, все предложения депутатов, не вошедшие в данный проект бюджета, аккумулированы и находятся на контроле, по всем поступившим инициативам дано поручение просчитать финансовую составляющую, а также необходимость принятия дополнительных законодательных решений.

Комментируя параметры проекта бюджета региона, представляемые к первому чтению, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что уже второй год подряд главный финансовый документ формируется в не простых условиях пандемии.

.

- Тем не менее, мы видим, что собственные доходы региональной казны растут. По прогнозу, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2022 году увеличатся по сравнению с оценкой 2021 года более чем на 5 млрд рублей — со 102,9 млрд до 108 млрд. Это говорит об эффективном и сбалансированном подходе к финансово-экономическим вопросам в регионе, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день, — подчеркнул спикер регионального парламента.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также обозначил основные параметры бюджета региона к первому чтению.

— В целом, после внесенных изменений сумма доходов областного бюджета составит более 141,2 млрд рублей (к «нулевому» чтению было 139,5 млрд), расходов — свыше 144,5 млрд рублей (ранее — 142,7 млрд). Дефицит имеет гарантированные источники погашения, — рассказал Владимир Нетёсов.

Представленный документ рекомендован к принятию на ближайшем заседании Думы в первом чтении.