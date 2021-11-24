Создатель «острова СССР» в воронежской глубинке заявил об очередном осквернении бюста Сталину

Чужая и старая таблички на постаменте. Фото Владимира Слободина

Больше двух десятков лет будоражит жизнь маленького хутора Атамановка в Россошанском районе Воронежской области неофициальный мемориальный парк. Его в 1999 году основал на кургане над Доном на окраине поселка местный житель и руководитель общественной организации «Малый Сталинград» Владимир Слободин. Именно так – «Малый Сталинград» -назвали красноармейцы ожесточенное сражение в ходе Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», развернувшейся в этих краях в декабре 1942 года.

15 СОТОК РАЗДОРА

Площадь парка «Малый Сатурн» невелика – всего около 15 соток. На них автор идеи за эти годы создал «островок СССР»: установил несколько памятников, впрочем, их размеры под стать парку. Это гранитная плита с именами 24 человек, расстрелянных в августе 1942 года, миниатюрный памятник «Катюше» и фигура Матери-Родины в человеческий рост в образе молоденькой девушки с автоматом. Средства на изготовление и установку этих объектов Слободин собирал по всей России.

Но самым неоднозначным экспонатом музея под открытым небом стал бюст Иосифа Сталина, который появился на кургане в 2013 году и вызвал споры среди местных жителей. Одни идею увековечивания генералиссимуса поддержали, другие встретили ожесточенно.

- Считаем, логичным, что в композиции должен быть Сталин - его имя из истории войны не вычеркнешь, - рассказал тогда «Комсомолке» Владимир Слободин. - Деньги собирали всем миром, пенсию свою вкладывали. После установки памятника Сталину на нашем счету осталось всего 200 рублей.

Бюст вождя изготовили в Воронеже из железобетона как точную копию чугунного бюста, выполненного в 1947 году и утвержденного самим вождем в качестве образца для изготовления памятников по всей стране.

- Заказчик привез миниатюрный бюст Сталина и попросил сделать такой размером натура с четвертью. При создании эскиза я еще пользовался архивными фотографиями вождя и в молодости и в зрелом возрасте, а не только этим образцом 47-го года из худфонда. Так что это комбинированный образ, - рассказал «Комсомолке» скульптор Владимир Сидоров. - Работа над памятником продолжалась пять месяцев. Высота бюста 90 см, весит он примерно 200 кг.

СТАТУС НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ

В начале 2020 года Владимир Слободин сообщил об акте вандализма на территории парка. Кто-то разбил гранитную табличку на пьедестале бюста Сталину. Тогда руководитель организации написал заявление в полицию, но расследование ни к чему не привело.

- Потом неизвестные разбили окна в доме, где в хуторе зарегистрирована наша организация, - рассказал нам Слободин. - Сам я постоянно там не проживаю, но периодически наведываюсь в родное село.

Парк никак официально не оформлен и правового статуса не имеет. С позиции закона эти фигуры не более чем арт-объекты, а, значит, и наказания за их разрушение не предусмотрено. Спорным в местной администрации считают и сам факт боев на территории хутора. По словам главы Криничанского сельского поселения Олега Шевченко, этому нет официальных подтверждений. Сам Слободин с его инициативами, обращениями и жалобами уже давно встал костью в горле местной администрации.

- Он постоянно выпрашивает на свой парк то гранит, то деньги, то камень, - сетует Олег Шевченко. – Говорит, что кто-то расколол табличку на памятнике? Так она просто лопнула от мороза и льда! Население Слободина не поддерживает, он всех настроил против себя этими обвинениями. Было дело даже бил окна в здании администрации!

Новая табличка, подготовленная к установке. Фото Владимира Слободина

«НЕМЦЫ»

Население хутора – около 25 дворов. В последние годы его облюбовали переселенцы из Германии. В Атамановку уже переехали пять немецких семей. С ними у Слободина особенно враждебные отношения. Мужчина уверен, что именно они постоянно вредят «экспонатам». Вот и недавно создатель парка обнаружил «чужую руку» в благоустройстве.

- Мы изготовили новую табличку для бюста Сталину взамен разбитой, - рассказал «Комсомолке» руководитель общественной организации. – Приехал на место, чтобы ее установить, но обнаружил на постаменте деревянную белую табличку с черными буквами «СТАЛИН». Это же вандализм. Белая табличка, это образ белогвардейщины, врагов, а черные буквы – способ очернить имя вождя. На прежней табличке было слово «товарищ» и имя-отчество Сталина. Здесь же только фамилия! Кроме того замазали краской след от старой таблички. Это дело рук осквернителей -«немцев», нет сомнений. Они выступают против Сталина.

Новую табличку на памятнике вождю Слободин установит вопреки проискам недоброжелателей. А вот в полицию обращаться не хочет: прошлый опыт показал, что результата не будет…

В ТЕМУ

Воронежцы считают, что сегодня заслуги Сталина оценивают объективно

Таковы результаты соцопроса

Институт общественного мнения «Квалитас» провел исследование среди воронежцев относительно личности Сталина. Так, респондентам предложили оценить, насколько объективно сегодня оценивается его деятельность. Большинство опрошенных (39%) считают, что объективно, 36% думают, что заслуги Сталина скорее очерняются, еще 14% склонны считать, что деятельность вождя приукрашивается.

На вопрос «хорошим или плохим, на ваш взгляд, был Сталин» 40,3% ответили «хорошим», 26% - «плохим», а 33% затруднились.