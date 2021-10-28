Мэр Воронежа: «Волонтеры ОНФ будут бесплатно ездить на общественном транспорте»

фото администрация г. Воронежа

Мэр Воронежа провел встречу с депутатом Государственной Думы, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. С введением в регионе нерабочих дней, городская администрация и волонтерское движение договорились о совместном проведении ряда проектов. Они объединены в рамках всероссийской акции #МыВместе.

Один из проектов – «Тележка добра». Его уже поддержали шесть воронежских магазинов. В них установили специальные корзины, в которых любой желающий может оставить продукты с длительным сроком годности для нуждающихся жителей области.

В Воронеже и районах области за время пандемии у команды волонтеров уже появились свои подшефные. Это люди, которые входят в категорию особенно нуждающихся. Им добровольцы помогают регулярно. Игорь Кастюкевич в разговоре с градоначальником выразил уверенность, что пример Воронежа станет показательным и для других регионов.

Этой осенью добровольцы включились в еще один проект – помощь медицинским учреждениям. Он стал пилотным для нашего города. Ему был дан старт на этой неделе. Начали волонтеры с поликлиник в наиболее населенном районе – Коминтерновском.

фото архив КП

Руководитель местной районной управы Виталий Поздняков отметил, что они постоянно взаимодействуют с ОНФ и молодежным направлением. Не понаслышке знают, что в организации сформирована команда неравнодушных воронежцев, которые готовы оказывать помощь как нуждающимся в ней гражданам, так и медицинским организациям.

– Сотрудники медучреждений – настоящие герои. Они трудятся на пределе своих возможностей. Поэтому мы договорились, свели людей вместе и сегодня волонтеры работают администраторами на входных группах в поликлинике, а также на компьютерах с регистрами и программами мониторирования, чтобы медработники меньше тратили на это времени, – поделился Виталий Поздняков.

Первым делом механизм волонтерской помощи решили отработать на поликлинике №4. Затем проект будет реализован в поликлинике №3, которая также расположена в Коминтерновском районе. В дальнейшем помощь может быть распространена и на другие учреждения.

– В Воронеже у нас сильная команда, которая готова помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Это и пожилые люди, кому и тяжело, и опасно сейчас посещать места массового скопления людей, и медики, которые «зашиваются». Поэтому будем использовать все наши возможности, чтобы помочь людям пережить период высокой заболеваемости и ограничений. Благодарю администрацию Воронежа за полную поддержку наших инициатив, – рассказал Игорь Кастюкевич.

В свою очередь мэр Вадим Кстенин, поддерживающий волонтерское движение, подчеркнул его важность в условиях тяжелой эпидситуации в городе и пообещал помощь. Глава Воронежа поручил оформить активистам специальные проездные в маршрутки.

фото архив КП

– Люди, которые помогают самым нуждающимся, не так часто просят помощи для себя, но мы понимаем, что она нужна. Поэтому договорились с воронежскими транспортными компаниями, что в период нерабочих дней, а возможно и дальше, волонтеры ОНФ будут ездить на общественном транспорте бесплатно, – пояснил мэр.

Он отметил, что добровольцы в этот непростой период возят продукты пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции, ходят для них в аптеки, помогают оплачивать квитанции, тем самым выполняют большую социальную миссию, являются примером для сограждан. Для них бесплатный проезд будет подспорьем.

Первые 22 проездных уже подготовлены и будут переданы волонтерам ОНФ в ближайшее время. Управление транспорта продолжает формировать списки активистов, которым они будут положены. При предъявлении проездного волонтеры смогут бесплатно передвигаться на всех городских маршрутах в течение всего периода нерабочих дней. В дальнейшем возможно продление срока их действия – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ирина Шабанова