В ВГТУ открыли новую многофункциональную спортплощадку

Фото с сайта ВГТУ

Многофункциональную спортивную площадку открыли 22 октября в Воронежском государственном техническом университете. Она появилась на территории студенческого кампуса на улице 20-летия Октября. По этому случаю в вузе прошло торжественное мероприятие.

Построенная в соответствии с современными спортивными стандартами, площадка состоит из двух секторов: для занятий воздушно-силовой гимнастикой и игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон. Она предназначена как для любительских, так и профессиональных, индивидуальных и групповых занятий спортом. Заниматься командными играми позволяет необходимый инвентарь, а сама территория ограждена прозрачным металлическим забором. Играть и тренироваться здесь будут не только студенты, проживающие на территории кампуса, но и все обучающиеся и сотрудники университета.

Фото с сайта ВГТУ

В торжественном открытии спортивной площадки участвовали и. о. ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин, замдиректора департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки РФ Руслан Миннахметов, проректор по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов, а также студенты, преподаватели и сотрудники ВГТУ.

В своей приветственной речи Дмитрий Проскурин отметил, что развитие студенческого спорта, наряду с организацией учебного процесса, является сегодня одним из приоритетных направлений вуза в работе с молодежью.

– Уверен, что новая площадка будет интересна как нашим студентам, так и преподавателям, и сотрудникам вуза. Нельзя не отметить удобство расположения объекта – на территории студенческого кампуса. Площадка предназначена не только для внутривузовских проектов, но и для проведения таких крупных спортивных мероприятий, как межвузовская универсиада Воронежской области, – подчеркнул глава вуза.

Антон Ходунов в свою очередь рассказал, что именно студенты стали инициаторами появления площадки. В 2020 году профсоюзная организация обучающихся вуза обратилась с просьбой о ее создании и руководство университета их поддержало. Основные работы по строительству были проведены осенью 2021 года.

– Спортивная площадка, которая располагалась на этом месте до появления новой, пользовалась большой популярностью среди студентов. Теперь у молодежи нашего вуза появились новые возможности для активной жизни. На новой спортивной площадке студенты смогут заниматься с самого утра и до позднего вечера, – сказал Антон Ходунов.

Фото с сайта ВГТУ

Красную ленточку перерезали и. о. ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин, капитан сборной команды вуза по мужскому волейболу Илья Токарев, капитан сборной команды по женскому волейболу Анастасия Обухова и капитан сборной команды по мужскому баскетболу Павел Иванов. Затем Дмитрий Константинович сделал первый символический удар по мячу в ворота. После этого состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами студентов и преподавателей ВГТУ.

В вузе отметили, что открытие новой многофункциональной площадки – очередной важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Воронежского государственного технического университета. Для студгородка вуза эта площадка станет отличной возможностью разнообразить досуг молодежи, поможет формированию новых команд и сплочению студенческого сообщества.