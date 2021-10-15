Выходные в Воронеже: премьера "Баядерки", "Шинель" в кукольном

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА

16 и 17 октября Воронежский театр оперы и балета покажет самую масштабную премьеру сезона 2021-2022 - балет Людвига Минкуса «Баядерка».

В основе сюжета лежит история любви и ревности, верности и предательства, преступления и наказания, окутанная индийскими мотивами. Этот спектакль является шедевром выдающегося хореографа Мариуса Петипа.

«Баядерку» впервые поставили на воронежской сцене. Считается, что хореография Петипа повышает профессиональный уровень труппы, разнообразие пластического материала дает возможность артистам раскрыть себя с разных сторон, а в содержании балета заложены актуальные на все времена темы и смыслы.

Спектакль поставила балетмейстер Юлиана Малхасянц, костюмы и декорации создал приглашенный художник-постановщик Дмитрий Чербаджи. Дирижер-постановщик спектакля - Данила Серганин.

Начало в 18.00.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА КУКОЛ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

С 15 октября театр кукол открывает свои двери для зрителей после реконструкции. В этот день покажут "Шинель" Гоголя в постановке Валерия Вольховского.

«Холодно душе» в мире зла, но именно она, душа, представляет наивысшую ценность. Нет «маленького» хрестоматийного человека, всякий бесценен, ибо наделен бессмертной душой. Об этом спектакль, опровергающий «классическое» толкование гоголевского текста. В ткань спектакля введены зонги, исполняемые всеми актерами, снимающими маски и говорящими от лица театра. Впервые применен метод работы тростевой куклой в открытом приеме. Президиум Российского отделения УНИМА (международная организация кукольников) признал «Шинель» лучшим спектаклем всех театров кукол России за последние 15 лет.

Начало в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОГУЛКИ ПО БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ

На выходных Ботанический сад приглашает на две экскурсии.

16 октября в 11.00 можно познакомиться с «Зеленой аптекой». Секреты лекарственных трав за два часа экскурсии раскроют Александр Дунилин и Федор Евсиков. А 17 октября в 10.30 можно попутешествовать по экотропе по исторической части Ботанического сада. Посетителей ждет двухчасовая прогулка по пересеченному рельефу, невероятная история Сада, ботанические загадки, Дерево дракон и все, что растет на тропе. На прогулки по Ботаническому саду нужна удобная обувь.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ

16 октября в музее имени Крамского Валерия Меремьянина прочитает лекцию «Жизненная правда» Владимира Маковского». Она посвящена одному из руководителей Товарищества передвижных выставок, мастера жанровых и бытовых сцен, рисовальщика и иллюстратора, произведения которого хранятся в крупнейших музеях и галереях страны. Лекция расскажет, почему представитель известной дворянской династии художников Маковских творил в жанре критического реализма, стал признанным мастером «малого жанра», и как революция 1917 года повлияла на творчество художника-передвижника.

Картины Владимира Маковского хорошо известны всем с детства. Его полотна «Любители соловьев», «Варят варенье», «Крах банка», «Свидание», «На бульваре», «Вечеринка» стали даже не классикой, а азбукой отечественного искусства. Современниками он был признан «как самый выдающийся, самый индивидуальный из жанристов».

Начало в 15.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНИКОВ В КРАМСКОМ

В художественном музее имени Крамского работают две экспозиции, посвященные 150-летию первой выставки передвижников. Первая называется «Передвижники: правда жизни». Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие. Выставка продлится до 5 декабря.

88-я выставка «Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век» подготовила совместную экспозицию мастеров прошлого и современников. В нее вошли более 40 произведений живописи, скульптуры, графики.

- Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» создано в 2005 году в Санкт-Петербурге с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту - вот его направленность, - отметили в музее. - Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников - петербургский скульптор Ольга Ивашинцова, специально подготовившая дар музею к юбилейной выставке. Отрадно, что в составе экспозиции присутствует новая техника, что позволяет говорить о Товариществе как о творческой лаборатории. Примером может служить «Ночной полет» в авторской технике ловизо.

Воронежцы смогут оценить традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка (темы балета), Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой, ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными посетителей произведения Кирилла Аланнэ, Николая Блохина и Лауры Свидерской и вызывающий улыбку женский образ Евгения Монахова в работе «Шпилька». Исторический и мифологический жанры представлены в работах известного московского мастера Александра Саплина и петербуржца Игоря Курчинского. Прекрасно освоившая африканскую тему москвичка Марина Рубанова представила свои картины, написанные в Кении, Танзании и ЮАР. Выставка продлится до 24 октября.